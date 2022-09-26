美國隊145比69大勝韓國 創女子籃球世界盃得分紀錄[影]

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（中央社雪梨26日綜合外電報導）美國女子籃球隊今天以145比69大勝韓國隊，創下女子世界盃（World Cup）籃球賽最高得分紀錄。

法新社報導，美國隊在澳洲雪梨舉行的女籃世界盃中對上韓國，12人球員名單中有8人得分達兩位數，陣中瓊斯（Brionna Jones）拿下全場最高的24分，外加8籃板、1助攻。

影片來源：FIBA - The Basketball Channel

美國這場比賽打破了巴西保持的女子世界盃籃球賽最高得分紀錄。巴西曾在1990年分組賽中，以143比50大勝馬來西亞創下紀錄。

美國總是籃球世界盃好手最多且陣容最有深度的球隊，這次球員名單上12人都是美國女子職籃（WNBA）球星。

不過，美國女籃隊雖在世界盃歷史上屢見傳奇表現，卻從未有過類似這次的進攻佳績。先前得分最高球隊分別是巴西、韓國、法國及保加利亞。

美國隊先前最高得分紀錄是119分，共兩次得此分數，分別在2014年及2006年對上安哥拉及中國所拿下。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110926