U18台灣女籃下半場進攻當機不敵日本 名列第4[影]

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台灣U18女籃代表隊11日終場以45比77不敵日本，在今年U18亞洲青年女子籃球錦標賽名列第4。圖為台灣選手張聿嵐持球進攻。（圖取自fiba網頁fiba.basketball）

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（中央社記者龍柏安台北11日電）台灣U18女籃代表隊今天打了半場好球，下半場進攻當機只拿10分打壞行情，日本則豪取39分，台灣終場以45比77不敵日本，在今年U18亞洲青年女子籃球錦標賽名列第4。

2022年U18亞洲青年女子籃球錦標賽今天在印度班加羅爾進行銅牌戰與壓軸冠軍賽，台灣雖未能擊敗日本摘銅，不過包括澳洲、中國在內等4支晉級4強球隊，都取得明年在西班牙舉行的U19女子青年世界盃參賽門票。

影片來源：FIBA - The Basketball Channel

台灣上一次在U18亞青女籃拿下銅牌，是2010年在泰國舉辦的U18亞青女籃賽，今年台灣只差一步就能寫下近12年來最佳參賽成績。

台灣U18女籃代表隊在小組預賽首役曾和日本交手，當時台灣最終以77比90惜敗，苦吞對戰7連敗，今天雙方捲土重來，台灣隊靠著開局後的一波9比0攻勢，最多曾取得8分領先。

打了近半場好球的台灣隊，在上半場結束前，被日本隊前鋒大脇晴飆進三分球，比分才以35比38被對手逆轉超前。

下半場台灣隊進攻突然陷入當機，第3節只拿下5分，反觀日本團隊火力未衰，單節轟下19分，一口氣將領先擴大至17分，成了勝負的分水嶺。

第4節台灣隊手感依舊冷冰冰，包括連續6罰都落空，直到比賽結束前2分16秒，才靠著2罰中1、終結得分乾旱。

台灣隊進攻投籃準星盡失，日本隊卻不受影響，第4節開局靠著一波14比0攻勢，領先幅度也跨過30分大關，提前預約勝利與銅牌入袋。（編輯：張雅淨）1110911