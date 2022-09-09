U18亞青女籃 台灣擊敗紐西蘭晉級4強[影]

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（中央社記者龍柏安台北9日電）台灣U18女籃代表隊今天險些浪費20分的領先優勢，靠著宋瑞蓁在第4節獨拿12分，搭配蕭豫玟20分、23籃板，終場以77比67擊敗紐西蘭，順利晉級U18亞青女籃4強。

2022年U18亞洲青年女子籃球錦標賽，今天在印度班加羅爾進行關鍵6強賽，台灣如願擊退紐西蘭，明天將與冠軍大熱門澳洲爭搶冠軍賽門票。

台灣過去是U18亞青女籃4強常客，自1986年起曾締造連續15屆都晉級4強的紀錄，2018年起澳洲與紐西蘭併入亞洲區後，台灣連續晉級4強的紀錄才被中斷。

影片來源：FIBA - The Basketball Channel

台灣U18女籃代表隊，今年屢屢締造驚奇，小組賽首役雖不敵日本，次役則以74比61逆轉扳倒尋求6連霸的中國，拿下近20年來對戰首勝，也斬斷對戰10連敗，昨天再以81比16痛宰印尼，以分組第2晉級6強。

上屆U18亞青女籃賽，台灣在排名賽與紐西蘭交手，當時台灣隊以47比75慘敗，今年雙方再次碰頭，台灣隊一路壓著對手打，全場未曾落後，不僅報仇雪恨，也如願搶下4強入場券。

今天一開賽，台灣女將即迅速進入狀況，開局就以一波11比0攻勢下馬威，加上蕭豫玟上半場累計13投9中，攻下最高的18分、10籃板與5抄截，在她高水準發揮下，台灣隊一路領先，最多曾握有20分優勢。

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上半場打完，紐西蘭已有15次團隊失誤，是陷入落後的主因之一，下半場紐西蘭隊回穩，加上外線火力逐漸加溫，一度將比分扳平，所幸張聿嵐在時間終了前拋投命中，替台灣隊以56比54帶著些微領先進入第4節。

決勝節宋瑞蓁挺身而出，無論快攻還是罰球，都有把握機會，她全場拿下18分，就有12分集中在第4節，靠著宋瑞蓁火力挹注，台灣隊成功守下勝利。（編輯：屈享平）1110909