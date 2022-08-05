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美國女籃球星遭俄法院判刑9年 拜登：無法接受

2022/8/5 03:10
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（中央社俄羅斯希姆基4日綜合外電報導）俄羅斯一處法院今天判處美國女籃球星格林納9年徒刑，認定她故意攜帶內含大麻油的電子菸彈入境俄國。美國總統拜登（Joe Biden）形容這項判決「令人無法接受」。

31歲的格林納（Brittney Griner）今年2月中旬被捕後，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）於2月24日派兵入侵烏克蘭，使得美俄關係跌至冷戰結束後的新低谷，她的案子也捲入這場地緣政治騷亂中。

路透社記者今天目擊，上了手銬的格林納在判刑後被帶離法庭時說：「我愛我的家人。」

格林納堅持自己是不小心違反俄國法律，法院今天判決前，她懇請法官別判重刑，並在法庭上落淚。法院也對她罰款100萬盧布（約新台幣48萬元）。

拜登透過聲明表示：「今天，美國公民格林納被判刑，再次提醒全世界都知道一件事：俄國不正當地拘留布里塔妮（格林納）。」

「這令人無法接受，我要求俄國立即釋放她，好讓她能與妻子、摯愛、友人和隊友相聚。」

格林納的辯護律師表示會上訴。辯護團隊說，法庭的判決忽視他們提出的所有證據和格林納認罪的事實，他們對判決「很失望」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上月底表示已向俄方提出「實質建議」，以爭取讓格林納和已退伍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）等美國公民獲釋。

一名消息人士說，華府願意釋放有「死亡商人」之稱的軍火走私犯布特（Viktor Bout），來換取格林納和惠蘭的自由。

格林納今天被判刑後，有可能為美俄換囚鋪路。

布林肯與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）目前都在柬埔寨參加會議。白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）今天表示，布林肯可能會試圖與拉夫羅夫在場邊溝通。（譯者：楊昭彥）1110805

格林納
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