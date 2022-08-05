女籃球星格林納遭俄國判刑9年 美國各界疾呼援救[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）美國女子職籃WNBA球星格林納因在俄羅斯持有內含大麻油的電子菸匣被逮，遭俄國法院判處9年徒刑。消息傳出，WNBA鳳凰城水星、康乃狄克太陽之戰，兩隊球員於賽前靜默42秒。

因為格林納（Brittney Griner）的球衣背號是42號，WNBA鳳凰城水星（Phoenix Mercury）和康乃狄克太陽 （Connecticut Sun）兩隊球員在今天賽前共同靜默了42秒，並在最後高喊「把她帶回家」的口號。

效力於水星隊的格林納今天稍早在俄國法院被定罪判刑9年，罪名是將內含大麻油的電子菸匣走私到俄國。

格林納的判決在美國普遍被認為是「不公義的」，並引發各界要求美國政府將格林納帶回家的急切呼籲。

美國職籃NBA總裁席佛（Adam Silver）、WNBA總裁恩格爾伯特（Cathy Engelbert）在聯合聲明中說：「今天（格林納）被定罪且判刑，是不公義、是不幸的，但並非不可預期，格林納仍被不當拘留。」

「WNBA和NBA要讓她安全回家的承諾沒有動搖，我們希望最終把格林納帶回美國的過程能接近尾聲。」

水星隊透過聲明表示，這項判決是「我們姊妹格林納所經歷168天惡夢中的嚴峻轉捩點。」（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1110805