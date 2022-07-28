爭取釋放遭囚美國人 布林肯將與俄羅斯外長對談

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天宣布將與俄羅斯外交部長進行俄烏戰爭以來的首次對談，還說美國已向俄方做出「重大提議」，以讓女籃球星格林納等美國人得以獲釋。

綜合法新社和路透社報導，布林肯（Antony Blinken）說，他預期將「在接下來幾天內」與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）針對提議釋放退役美軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）及格林納（Brittney Griner）一事通電話。

布林肯告訴媒體，格林納和惠蘭「遭到錯誤拘押，必須讓他們能夠回家」。

他說：「我們幾週前提出重大提議，要促成兩人獲釋。我們兩國政府反覆直接針對提議溝通，我會利用這些對話親自跟進採取行動。」

布林肯以此事敏感性為由，拒絕提供細節，或證實美國願意拿遭定罪的俄國軍火販子布特（Viktor Bout）來交換放人的相關報導。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，布特正在美國服25年徒刑。

美俄兩國在俄烏激烈交戰之際已進行過一次換囚行動，華府4月間以遭定罪的俄籍毒販雅洛申科（Konstantin Yaroshenko）換回退役美軍陸戰隊員利德（Trevor Reed）。

美國總統拜登面臨讓格林納獲釋的壓力漸增，格林納在俄國面臨10年徒刑，她的妻子稍早指責拜登政府做得太少。

惠蘭在一家汽車零件公司擔任安全事務主管，2018年12月在莫斯科遭逮捕，2020年因從事間諜活動遭判刑16年，不過他否認犯行。

惠蘭的家屬透過聲明對拜登政府努力為此事奔走表達感激，並希望俄國「接受美方此次提議或其他讓步」，放惠蘭自由。

另一方面，格林納今天在俄國出庭受審時表示，她無意走私毒品進入俄國，還說雖然美國曾警告她別來，但為了不讓她的俄羅斯隊伍失望，她仍執意前來。

格林納是兩屆奧運金牌得主，曾奪美國女子職籃（WNBA）總冠軍，先前在俄羅斯打過球，她2月在莫斯科當局對烏克蘭發動進攻的幾天前遭拘押。

她因持有裝有大麻油的電子菸匣遭控走私毒品，在莫斯科近郊希姆基鎮（Khimki）出庭受審。

她今天在庭上表示，她仍不明白這個菸匣是如何放進她的包包。

身穿WNBA鳳凰城水星隊（Phoenix Mercury）T恤與黑色籃球褲的格林納說：「我沒有想過或計劃將違禁物質帶進俄羅斯。」

她補充說，「我並無意違反俄國法律」，還說自己「打包行李時很倉促」。

她還說，她無意在俄國使用違禁物質：「我不會做出任何傷害我隊伍的事。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110728