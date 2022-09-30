自由車環台賽10/2點戰火 台灣隊盼助馮俊凱奪黃衫

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2022國際自由車環台公路大賽10月2日即將點燃戰火，台灣隊車手與教練30日出席賽事啟動記者會，除希望拿下好成績，隊員也放話將全力捍衛主場榮耀，目標是把黃衫（總成績冠軍）留在台灣。中央社記者龍柏安攝 111年9月30日

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（中央社記者龍柏安台北30日電）相隔2年7個月，自由車環台大賽重新回來了，今年比賽將於10月2日（週日）在台北市鳴槍開賽，台灣隊陣中好手黃文忠也喊話：「我們會協助馮俊凱把黃衫留在台灣。」

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）停辦1年的國際自由車環台公路大賽，今年如願成功復辦，比賽共分成5站賽事，依序包括台北市、桃園市、新竹縣（涵蓋苗栗）、高雄市、屏東縣等。

中華民國自由車協會秘書長李開志在致詞時表示，距離上一次環台賽舉辦已相隔2年7個月，由於中央流行疫情指揮中心近來才放寬入境相關規定，因此部分國外隊伍來不及辦理簽證，不過他強調：「比賽精彩不減。」

台灣一哥馮俊凱上屆拿下亞洲總成績第1的藍衫，今年他再次領軍，他話說的保守，表示會依當天狀況調整，如果有機會，都會盡力去爭取。

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這次台灣隊當中，也有首次入選的新人李廷威，馮俊凱以老大哥的身分勉勵學弟，強調參加環台賽是所有台灣車手很重要的一項歷程，「只要騎得好技能挑戰亞洲，甚至站上世界。」

今年是第6度參賽的黃文忠，則大氣地表示，本次台灣隊的陣容非常強大，加上協會也全力支持，因此目標是把黃衫（總成績冠軍）留在台灣，「我們會協助凱哥（馮俊凱）把黃衫留在台灣。」（編輯：陳政偉）1110930