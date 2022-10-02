自由車環台賽台北站 馮俊凱勇奪敢鬥賞

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2022國際自由車環台公路大賽首站台北市，2日盛大登場，台灣一哥馮俊凱（左3）敢拚敢纏的精神獲肯定，披上今年新設的「敢鬥賞」白衫。右3為台北市站冠軍黃衫得主岡本隼。（國際自由車環台賽提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年10月2日

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）2022國際自由車環台賽首站台北市繞圈賽今天登場，台灣一哥馮俊凱儘管以1小時44分39秒排名第3，以3秒之差錯失黃衫，但敢拚敢纏的精神獲得「敢鬥賞」肯定。

國際自由車環台賽歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，相隔超過2年半再度回歸，吸引來自全球26個國家的頂尖車手來台參賽，首站台北市繞圈賽今天從台北市政府前廣場出發，至國家一級古蹟景福門後折返，繞行8圈，每圈10.4公里，總長83.2公里。

日本愛三工業隊岡本隼以總成績1小時44分36秒排名第一， 繼2018年後再次登頂，黃衫、綠衫、藍衫一把抓，而台灣隊馮俊凱以1小時44分39秒、排名第3，且拚戰精神獲得肯定，披上今年新增的「敢鬥賞」白衫。

馮俊凱今天積極搶分，搶到1個第一、2個第二，可惜終點圈沒搶到分，獲得15分衝刺積分，以1分之差在衝刺王之爭暫居第2。

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馮俊凱表示，「這一站的戰術和策略是每個人把握每個突圍機會，在搶分圈盡量拚，搶減秒優惠，這樣後面幾站壓力會小一點」。他說：「關鍵還是在第2到第4站，特別是台三線站，至少要撐到仙山和隧道前，重點是要跟領先集團一起衝刺。」

環台賽今年共有5站賽事，路線將由北向南移，第一站告一段落後，明天將由桃園市站接力登場，第3站則是橫跨新竹縣、苗栗縣與台中市3縣市的浪漫台三線站，第4站為高雄市站，第5站將移師屏東縣大鵬灣。（編輯：張雅淨）1111002