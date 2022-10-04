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兄弟擊敗統一獅 登下半季龍頭

2022/10/4 23:08（10/4 23:46 更新）
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（中央社記者黃巧雯台北4日電）中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊今天靠陳子豪單場3安打還開轟，貢獻3打點，率隊以9比2擊敗統一7-ELEVEn獅隊，擠下樂天桃猿隊，登上下半季龍頭寶座，也確定年度勝率至少第3。

兄弟9月一度拉出9連勝，步步逼近桃猿，賽前僅落後0.5場勝差，晚間在花蓮棒球場交手獅隊，不僅有機會登上龍頭，只要贏球或和局，就確定年度勝率至少第3，提前鎖定季後賽席次。

獅隊打線前2局未敲安，還吞4次三振，3局下攻占得點圈，但未能把握機會，直到第4局才打破僵局，靠洋砲羅薩（Rainel Rosario）從兄弟先發洋投奧特羅（Andy Otero）手中掃出左外野方向陽春全壘打，先馳得點。

兄弟王威晨6局上靠觸身球上壘，陳子豪隨後揮出二壘安打，幫球隊打破鴨蛋，陳文杰再補上安打，率隊以2比1反超；獅隊6局下還以顏色，施冠宇擊出帶有1分打點的二壘安打，扳平戰局。

兄弟第7局再發動攻勢，江坤宇在二、三壘有人情況下揮出安打帶有2分打點，隨後許基宏高飛犧牲打、陳文杰安打，追加分數，兄弟隊單局進帳4分，以6比2要回領先。

兄弟9局上包括陳子豪全壘打在內，單局再灌進3分，最終就以9比2勝出；奧特羅投5局失1分，無關勝敗，江忠城中繼1局丟1分，拿下勝投，相隔5年再度奪勝。

兄弟收下3連勝後，下半季戰績29勝18敗1和，勝率0.617，超越桃猿27勝17敗2和（勝率0.614），登上龍頭寶座。（編輯：李明宗）1111004

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