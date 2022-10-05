馮俊凱續保藍衫 環台賽最終站台灣拚團體冠軍

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（中央社記者龍柏安台北5日電）台灣自由車一哥馮俊凱今天在環台賽第4站高雄市站，以3小時37分32秒衝線完賽，總成績則以12小時19分29秒續保藍衫，也助台灣隊繼續高居團體排名第一的寶座。

2022國際自由車環台賽第4站，今天上午從愛河畔旁的二二八和平公園出發，路線全長155.6公里。

大家長、高雄市長陳其邁除自豪自家的美景，也強調路線上山下海盡覽山海河港，是變化最多、難度最高、挑戰最大的路線，盼全球自由車選手能看到高雄的美，也期盼台灣好手能把獎盃留在高雄。

馮俊凱今天雖和主集團一起衝線，單站名列第6，總成績也排在第6，至於自家的盧紹軒名列14名、杜志濠排在15，幫助台灣隊以總成績37小時，繼續保住團體第一的席次。

包括高雄市站在內，馮俊凱連續3站保有亞洲第一的藍衫，不過他與追兵、日本禧瑪諾車隊風間翔真與中井唯晶，僅有7秒領先優勢，馮俊凱強調，最後一站還是會全力以赴，因對手若搶到衝刺點的減秒優惠，隨時有可能翻盤。

對於明天的比賽計畫，馮俊凱說，除要看管好主要競爭對手，也會嘗試最後衝刺力拚單站、藍衫和團隊總冠軍。

最終站屏東縣站，明天上午將從大鵬灣國際休閒特區出發，往濱灣公園碼頭騎往鵬灣跨海大橋，再繞回起點，每圈約12公里，共繞行12.5圈，途中設有3個衝刺點及3個登山點。（編輯：張芷瑄）1111005