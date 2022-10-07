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宋嘉翔二軍連3戰敲安、陳佳樂開轟 曾豪駒有關注

2022/10/7 18:32
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（中央社記者謝靜雯台北7日電）中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊今年選入新秀開始在二軍出賽，宋嘉翔連3戰敲安，陳佳樂今天開轟。桃猿總教練曾豪駒表示，有關注二軍比賽，兩人揮擊感覺不錯，身材也很好。

曾豪駒下午在天母棒球場對戰味全龍隊前受訪表示，有關注二軍比賽，或許兩人身體強度還需加強，但會在選秀會上指名他們，都是過去所屬球隊主力球員，有一定能力，按部就班讓他們慢慢成長。

桃猿季中選秀選入新人4日起陸續二軍亮相，首輪指名穀保高級家事商業職業學校畢業捕手宋嘉翔，也是今年U18世界盃棒球賽國手，結束比賽返國完成隔離檢疫後，4日二軍首場出賽，首安就出爐。

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宋嘉翔5日比賽單場3打數敲出1支安打，今天二軍交手統一7-ELEVEn獅隊，先發蹲捕、打6棒，4局敲出右外野方向二壘安打、貢獻2分打點，6局選到四壞保送，8局敲出中外野方向安打，單場3打數敲出2支安打，連3戰出賽敲安，維持不錯手感。

桃猿2輪選進平鎮高級中等學校畢業野手陳佳樂，也從4日開始在二軍出賽，5日二軍第2場出賽敲出首安，今天比賽單場2安、6局從鄭副豪手中開轟，二軍首轟出爐。（編輯：李明宗）1111007

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