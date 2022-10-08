台版世足賽輔大登場 18支隊伍同場較勁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北8日電）有「台灣世足賽」之稱的「台灣國際友誼足球賽」今天在輔大足球場登場，共有18支隊伍同場較勁。主辦單位表示，今年主題為「足球讓世界同心」，盼運動能夠成為團結世界共同語言。

由台灣數位外交協會舉辦的第9屆「台灣國際友誼足球賽」（World Cup Taiwan 2022）今明兩天在輔仁大學足球場登場，除台灣外，還有來自美國、西班牙、義大利、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、貝里斯、巴拉圭、史瓦帝尼、海地及聖露西亞等多國選手參與。

儘管上午陰雨綿綿，仍湧進許多台灣民眾和各國僑民觀賽，外交部拉美司副司長陳淑容，以及海地、宏都拉斯、巴拉圭等多國駐台大使與代表，台復新創學會會長廖永源等人與會。

宏都拉斯來台交流的軍校生掌旗進場，並安排異國傳統舞蹈、輔大競技啦啦隊等活動，為賽事揭開序幕。現場還有各國美食區，以及文化表演同步舉辦，充滿異國風情，相當熱鬧。

身為主辦國的海地共和國駐台大使潘恩（Roudy Stanley Penn）致詞表示，球員均以自己國家為榮，運動不僅是為了樂趣，還有助於促進身體及心理健康，更重要的是傳承運動價值。

陳淑容指出，這項活動在9年前是台灣拉美社群的草根活動，經過各界努力後逐步成為最受歡迎的賽事之一，大家因團結及熱情齊聚一堂，也展現台灣在疫情時期的韌性與毅力，而台灣也將於13日開放邊境。

台灣足球發展協會榮譽理事長石明謹表示，他在台灣推廣足球超過30年，「足球是最好的國際語言，而World Cup Taiwan就是最好的實踐」。（編輯：黃瑞弘）1111008