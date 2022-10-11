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詹皓晴攜手奧運銀牌得主 聖地牙哥網賽女雙開紅盤

2022/10/11 13:05
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（中央社記者龍柏安台北11日電）台灣網球女子雙打好手詹皓晴本週改和2012倫敦奧運雙打銀牌得主、捷克女將哈爾德卡聯手，兩人在美國聖地牙哥女網賽女雙首輪，以6比4、5比7、10比8險勝歐洲組合，挺進8強。

詹皓晴本季自邁阿密網賽和日籍搭檔青山修子聯手，兩人自德國的斯圖加特網賽後成為固定搭檔，一共合作打了16站，其中還包括法國網球公開賽、溫布頓網球錦標賽與美國網球公開賽等3場大滿貫賽。

兩人9月中在日本東京舉行的泛太平洋女網賽雙打首輪出局，本週雙雙轉戰聖地牙哥網賽，身旁的搭檔都換了人，詹皓晴改和捷克37歲老將哈爾德卡（Lucie Hradecka）聯手，而青山修子也改和自家同胞穗積繪莉合拍。

哈爾德卡年輕時曾是網壇頂級雙打好手，共拿過法網與美網兩座女雙大滿貫金盃，也曾在2012倫敦奧運雙打摘銀，2016里約奧運則是拿下混雙銅牌。

詹皓晴與哈爾德卡的「台捷聯軍」，今天面對烏克蘭女將克奇諾（Lyudmyla Kichenok）與比利時好手齊默爾曼（Kimberley Zimmermann）這對歐洲組合，兩人首盤在1比3落後下連搶4局逆轉，先以6比4拿下。

次盤戰況陷入膠著，前10局雙方以5比5打平，接下來對手先保再破，一口氣連下2局，「台捷聯軍」反倒以5比7失手，戰局也被對手扳平。

決勝局超級搶十，戰局依舊吃緊，雙方在6比6僵持之際，「台捷聯軍」連拿3分取得「聽牌」優勢，接下來兩人雖浪費2個賽末點，所幸最終仍以10比8有驚無險收下勝利。（編輯：張雅淨）1111011

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