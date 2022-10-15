橄欖球企聯台體大開打試辦 7隊共襄盛舉

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（中央社記者龍柏安台北15日電）台灣橄欖球企業聯賽今天在台灣體育運動大學試辦開打，首屆共有7支球隊共襄盛舉，首戰元又興業以48比10擊敗桃園金剛，替台灣橄欖球運動發展開啟全新篇章。

由中華橄欖球協會理事長章富麟，與義大醫院院長杜元坤催生的企業聯賽，今天首度開打，章富麟致詞時強調，希望透過橄欖球企業聯賽的推動，讓台灣橄欖球運動蓬勃發展，除取得明年杭州亞運參賽資格，並重現2002年釜山亞運勇奪1銀1銅的榮耀時刻。

橄欖球企業聯賽今年首度試辦，共有7支球隊響應，包括台北元坤隊、桃園金剛隊、長大海洋飼料隊、台南楷爾隊、台體雷旭暴龍隊、元又興業隊以及大村武巨人隊。

橄欖球協會秘書長林啟川表示，7支球隊的老闆當中，有不少是退役橄欖球好手，後來經商或事業有成後，回頭贊助橄欖球運動，期盼能將優良傳統傳承下去。

今天首度登場的橄欖球企業聯賽屬試辦性質，所有隊伍將採單一循環，每支球隊都要交手一次，排名前4的球隊晉級單淘汰季後賽，預計明年1月7日產生冠軍隊伍。

林啟川指出，台灣有3大橄欖球重鎮，分別遍及北、中、南三地，因此決定將比賽場地安排在台北百齡、台中台體大與台南市立橄欖球場，開幕典禮選在台中台體大田徑場更具有歷史意義。（編輯：管中維）1111015