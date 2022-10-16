U17 3對3亞洲盃 台灣女籃摘銅獲世界盃門票
2022/10/16 18:06（10/16 18:28 更新）
台灣女籃16日在U17 3對3亞洲盃籃球賽拿下銅牌，確定取得明年U18世界盃門票。圖為張聿嵐（右）持球進攻。（圖取自FIBA官網fiba.basketball）
（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣女籃今天在U17 3對3亞洲盃籃球賽一日3戰，稍早8強賽擊退印度後，4強賽輸給日本，銅牌戰則以21比17擊敗蒙古，拿下銅牌，確定取得明年U18世界盃門票。
2022年國際籃球總會（FIBA）3對3 U17亞洲盃籃球賽在馬來西亞舉行，參賽前3名的隊伍，可獲得明年U18世界盃入場券。
台灣女籃這次由教練林仙芳領軍，率領球員張聿嵐、鄭莉萱、米靖恩、黃子芸等人出征，預賽首戰以19比17擊敗地主馬來西亞，第2戰再以21比10擊退伊朗，挺進8強。
台灣女籃今天8強賽對戰印度，以21比4大勝，4強戰遭遇到強敵日本，以18比19落敗，隨後重振旗鼓，在銅牌戰與蒙古碰頭，以21比17帶走銅牌，也確定明年U18世界盃門票到手。
男子組部分，台灣男籃由郭俊言、葉惟捷、曹振輝、楊皓祥等人組成，4強賽以20比21輸給印度後，落入銅牌戰，可惜以18比21不敵蒙古，以第4名作收，錯失U18世界盃門票。（編輯：張雅淨）1111016
台灣女籃16日在U17 3對3亞洲盃籃球賽銅牌戰以21比17擊敗蒙古，拿下銅牌。（圖取自FIBA官網fiba.basketball）
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