U17 3對3亞洲盃 台灣女籃摘銅獲世界盃門票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣女籃今天在U17 3對3亞洲盃籃球賽一日3戰，稍早8強賽擊退印度後，4強賽輸給日本，銅牌戰則以21比17擊敗蒙古，拿下銅牌，確定取得明年U18世界盃門票。

2022年國際籃球總會（FIBA）3對3 U17亞洲盃籃球賽在馬來西亞舉行，參賽前3名的隊伍，可獲得明年U18世界盃入場券。

台灣女籃這次由教練林仙芳領軍，率領球員張聿嵐、鄭莉萱、米靖恩、黃子芸等人出征，預賽首戰以19比17擊敗地主馬來西亞，第2戰再以21比10擊退伊朗，挺進8強。

台灣女籃今天8強賽對戰印度，以21比4大勝，4強戰遭遇到強敵日本，以18比19落敗，隨後重振旗鼓，在銅牌戰與蒙古碰頭，以21比17帶走銅牌，也確定明年U18世界盃門票到手。

男子組部分，台灣男籃由郭俊言、葉惟捷、曹振輝、楊皓祥等人組成，4強賽以20比21輸給印度後，落入銅牌戰，可惜以18比21不敵蒙古，以第4名作收，錯失U18世界盃門票。（編輯：張雅淨）1111016