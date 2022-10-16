T1海神全員得分力退太陽 熱身賽首勝開張
2022/10/16 20:47
（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣職籃T1聯盟衛冕軍高雄全家海神隊，今天熱身賽12名上場球員都有得分進帳，以洋將庫薩斯24分、21籃板表現最佳，率隊93比62擊敗台中太陽隊。
T1聯盟熱身賽一連3天在新莊體育館舉行，海神前役以1分差輸給新北中信特攻，今天與太陽隊交手，重現上季冠軍戰戲碼。
海神隊開賽靠著防守加壓，首節就取得雙位數領先，末節僅讓對手拿8分，總教練喬伊斯說：「第一場中信特攻給予高強度對抗，球隊學習很多，今天無論防守、籃板都有達到標準，這2場熱身賽對球隊幫助很大。」
蘇文儒今天在球場度過25歲生日，下半場手感發燙，第4節飆進2記三分球，單場貢獻10分全部集中在末節，當家射手于煥亞拿下6分、3助攻，于煥亞說：「前天對中信特攻防守不佳，今天開賽就提升強度，很高興全隊都有得分，也對2週後的開幕戰更有信心。」
海神此役12名球員都有得分，其中3人得分雙位數，以洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）表現最佳，繳出24分、21籃板「雙20」成績，率隊以93比62勝出，熱身賽首勝開張。
另一場台灣啤酒英熊與桃園雲豹一役，英熊隊首節就確立雙位數領先優勢，儘管第3節比分被拉近至個位數，決勝節靠著雲豹失誤、再度拉開差距，英熊靠著陣中4人得分雙位數，最終以106比90拿下勝利。
英熊隊洋將希克斯（Stephan Hicks）進帳28分、9籃板，另名洋將范姜偉齊（Milenko Veljkovic）貢獻20分、13籃板，蔣淯安、周伯勳各得19分、15分。
雲豹雖然輸球，熱身賽苦吞2連敗，但今年選秀會首輪選進的新秀陳孝榕攻守表現亮眼，繳出20分、7籃板、5助攻的成績。（編輯：張芷瑄）1111016
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