暴龍發威 密契爾轉騎士首秀猛轟31分9助攻仍吞敗

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暴龍19日以108比105逆轉擊敗騎士。（圖取自facebook.com/TorontoRaptors）

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（中央社多倫多19日綜合外電報導）暴龍今天主場迎接新賽季首戰，靠著一哥西雅坎（Pascal Siakam）攻下23分11籃板以及前鋒阿努諾比（OG Anunoby）末節獨拿10分率領下，終場以108比105逆轉擊敗騎士。

綜合法新社和美聯社報導，美國職籃NBA克里夫蘭騎士控衛賈蘭德（Darius Garland）在上半場一次進攻時，與多倫多暴龍射手崔蘭特（Gary Trent Jr.）發生碰撞，左眼受傷。

騎士教頭畢克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）說，在上半場比賽還剩3分51秒時，崔蘭特不慎戳傷賈蘭德的眼睛，賈蘭德左眼流血，震驚全場，因而提前退場接受治療。

畢克斯塔夫說：「他的腦袋很清醒，但他被戳傷，眼瞼內側嚴重出血。」

賈蘭德上場13分鐘8投2中，進帳4分3助攻。

騎士後衛密契爾（Donovan Mitchell）說：「看見賈蘭德因傷退場，令我們相當沮喪。」

密契爾雖狂砍31分9助攻，仍無力阻止騎士末節遭逆轉超前的命運。

暴龍上半場以51比57落後騎士，下半場急起直追，得分數以57比48取得領先，終場以108比105痛宰騎士。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1111020