悍將王勝偉獲「東山再起獎」 為野手第2人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒28日公布年度「東山再起獎」由富邦悍將隊王勝偉（前左）獲獎，中職指出，王勝偉攻守兩端穩定軍心，不吝向後輩傳承經驗，是聯盟第2名獲東山再起獎的野手。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北28日電）中華職棒今天公布年度「東山再起獎」，由富邦悍將王勝偉獲獎，38歲的王勝偉為爭取更多出賽機會、今年改披悍將球衣，攻守有表現，成為第2名獲東山再起獎的野手。

王勝偉2006年代訓選手選秀會獲兄弟象第1輪指名，2008年開始在一軍出賽，新人年起連續2年獲得盜壘王，並於2013、2017年以卓越壘間破壞力拿下盜壘王。

王勝偉生涯起步守備位置就是游擊手，頻繁於中線防區上演精采美技，2008年、2010年至2012年、2014年至2017年、2019年9度拿下游擊金手套，締造各1次三連霸、四連霸，堪稱中華職棒游擊守備教科書。

隨著年歲增長，2020年中信兄弟傾向內野布局換血，王勝偉春訓期間調整不及，首度開季未選入一軍名單，加上超級新秀江坤宇崛起，王勝偉出賽數銳減，2021年在一軍僅出賽5場，為爭取更多出賽機會，季後球團同意不把他放入60人名單，王勝偉今年改效力富邦悍將隊。

王勝偉本季一軍穩定出賽，總計95場出賽共322打數敲出96支安打，包括2發全壘打，跑出12次盜壘成功，打擊率2成98，本季兩度獲選單場MVP。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王勝偉在5月20日作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，單場4打數敲3安打、貢獻4分打點，幫助季初戰績低迷的悍將止敗，相隔1084天再獲選單場MVP，證明自己「東山再起」。

聯盟今天發布新聞稿，王勝偉攻守兩端穩定軍心，不吝於向後輩傳承經驗，獲聯盟表彰為2022年中華職棒「東山再起獎」，為繼統一獅隊潘威倫、悍將高國輝、兄弟官大元後第4人，也是第2名獲獎的野手。（編輯：陳政偉）1111028