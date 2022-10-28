獲東山再起獎 王勝偉：對所有經歷和成長的肯定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職富邦悍將隊38歲野手王勝偉獲得「東山再起獎」， 為史上第4人、野手第2人，他透過球團表示感謝，「這個獎是對這個球季所有經歷和成長的肯定。」

王勝偉為了尋求更多舞台，今年球季改披富邦悍將隊戰袍，本季一軍出賽總計95場出賽共322打數敲出96支安打，包括2發全壘打，跑出12次盜壘成功，打擊率2成98，本季兩度獲選單場MVP。

王勝偉成了繼統一獅隊投手潘威倫、悍將野手高國輝、兄弟投手官大元後第4人，也是第2名獲「東山再起獎」的野手。

王勝偉透過球團公關表示，感謝悍將球團，很高興能夠加入球隊，給他繼續延續棒球生涯的機會，感謝教練團肯定，還有悍將隊友們和全體隊職員的一起努力，也感謝媒體朋友和所有工作人員的照顧及指教。

王勝偉提到：「第一時間聽到消息很興奮很訝異，因為心中本來覺得我們三人（味全龍隊林智勝、統一獅胡金龍）都有機會，在等待的時間很緊張，得知消息之後很驚喜。」

對於今年球季表現，王勝偉表示，能拿到這個獎是對這個球季所有經歷和成長的肯定，自己今年表現還不到100分，希望明年能和隊友們一起努力，繼續加油，朝更好的成績邁進。（編輯：管中維）1111028