MVP呂彥青做到最想要結果 喊話2連霸

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中華職棒季後挑戰賽中信兄弟投手呂彥青（右）8局危機登板，替球隊守住1分領先，得到最想要的結果，後援2局無失分拿下單場MVP，他希望延續氣勢到總冠軍賽、球隊能完成2連霸。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月31日

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（中央社記者謝靜雯台中31日電）中華職棒季後挑戰賽中信兄弟投手呂彥青8局危機登板，替球隊守住1分領先，得到最想要的結果，後援2局無失分拿下單場MVP，他希望延續氣勢到總冠軍賽、球隊能完成2連霸。

中華職棒季後挑戰賽第3戰中信兄弟今天回到主場洲際棒球場迎戰味全龍隊，兄弟7局下靠著江坤宇敲出超前比數安打取得3比2領先。

龍隊8局上再起攻勢，無人出局靠著接連2支安打攻佔得點圈，呂彥青提前登板， 先三振抓到第一個出局數，接著讓劉時豪敲出雙殺打、穩守不失分，9局雖然又有滿壘危機，最後再見三振替球隊守住勝利，率隊晉級總冠軍賽。

呂彥青今天後援投2局沒被敲出安打，投出2次三振、2次保送、無失分，拿下救援成功，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

呂彥青表示8局上場最好的狀態是守住1分領先，最壞的狀況是讓對手敲出雙殺、失掉1分被追平，最後做到了最想要的結果（不失分），但呂彥青也提到，劉時豪打的那球打很好，只是剛好手套放在那邊。

危機時刻登板投球，呂彥青坦言一定會有壓力，但身為球隊最後一道防線，就是要把該做的工作做好，幫助球隊拿下勝利，去年總冠軍賽以先發身份出賽，今年季後挑戰賽以後援身份登板，他也笑說：「比去年先發刺激，丟到最後有點小抖，蠻亢奮的、還好結果是好的。」

呂彥青也提到，龍隊是很年輕的球隊，很多球員第一次的打季後賽，相信經過這一次會讓他們更加茁壯。

兄弟晉級總冠軍賽，將於11月5日起與樂天桃猿隊打7戰4勝制總冠軍賽，呂彥青希望可以延續今天的氣勢，總冠軍賽贏下4場比賽、完成2連霸。（編輯：陳正健）1111031