科技希望高球巡迴賽花蓮站 沙比亞特馬克奪2連冠

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（中央社記者龍柏安台北3日電）擁有英國與台灣阿美族血統的職業高球新秀沙比亞特馬克，今天在2022科技希望巡迴賽花蓮站最終回，再繳出69桿，累積以低於標準9桿的207桿，連2站奪冠。

總獎金新台幣100萬元的2022科技希望巡迴賽花蓮站，是今年的第5站賽事，今天在花蓮高爾夫球場進行最終回合，沙比亞特馬克打下7鳥、4柏忌，連續3回合都繳出低於標準的成績卡，以領先8桿的懸殊差距，讓他帶走冠軍獎盃以及27萬元獎金。

沙比亞特馬克今天維持前兩輪的優異表現，除了擊球穩定，進攻策略也維持不變，利用開球優勢加上穩定切桿，幫助他不斷打下小鳥，就算也吞下4個柏忌，所幸領先幅度夠大，也沒對他造成太大傷害。

去年沙比亞特馬克曾以業餘身分參加過科技盃，今年才轉入職業，他先在台巡ThreeBond挑戰巡迴賽拿下1冠，又在科技希望巡迴賽第4、5站接連奪冠，氣勢超旺。

沙比亞特馬克強調，只要有比賽可打，他都會盡量參加，一方面保持比賽感覺與手感狀態，一方面也希望能多賺些獎金，為明年美巡賽資格考旅費提前做準備。（編輯：張雅淨）1111103