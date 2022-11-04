「楊肉盧」決勝局連拿4分 海洛羽球公開賽晉級4強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北4日電）台灣「楊肉盧」組合楊博涵與盧敬堯，今天在德國海洛羽球公開賽決勝局靠著一波4比0攻勢關門，以21比19、19比21、21比19擊敗中國組合梁偉鏗、王昶，挺進4強。

總獎金18萬美元（約新台幣579萬元）的德國海洛羽球公開賽，屬羽球世界巡迴賽超級300系列，緊接著法國公開賽之後登場。

近況超夯的「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯，上週才在法國羽球公開賽拿下亞軍，也寫下兩人在超級750系列的最佳參賽成績，本週延續上週火燙手感，一路過關斬將挺進4強。

世界排名19的「楊肉盧」今天遭遇中國組合梁偉鏗、王昶，雙方過去從未有過交手紀錄，今天兩組人馬首度交鋒，台灣組合開賽就取得6比2領先，並在局末以19比14手握5分籌碼。

沒想到中國組合連拿5分追平比數，所幸「楊肉盧」在決勝關頭沒有亂了陣腳，連拿2分先以21比19拿下。

次局台灣組合局中以16比11取得領先，無奈對手又是靠著一波5比0攻勢挽回劣勢，接下來雙方一路纏鬥至19比19平，這回「楊肉盧」連丟2分，反以19比21讓出。

決勝局戰況仍舊呈現膠著，「楊肉盧」在局末17比19落後下，成功演出大逆轉，兩人合力拉出一波4比0攻勢，以21比19擺平對手，有驚無險闖進4強。

稍早另一組台灣男雙組合李哲輝與楊博軒，爆冷擊敗世界排名第1的日本組合保木卓朗與小林優吾，如願取得4強入場券，也讓今年德國海洛公開賽男雙4強將有兩對台灣組合先後亮相。（編輯：唐聲揚）1111104