王威晨新技術治療拉傷成效佳 直言好險有趕上

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中華職棒7戰4勝制台灣大賽5日晚間將開打，中信兄弟隊長王威晨（中）接受新技術治療左大腿拉傷，他5日表示，恢復蠻快的，一般拉傷不會好得這麼快，但接受治療後，從完全不能跑到這兩天已經可以衝刺。中央社記者謝靜雯攝 111年11月5日

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（中央社記者謝靜雯桃園5日電）中職總冠軍賽今天開打，中信兄弟隊長王威晨左大腿拉傷恢復進度快，接受新的技術治療，這兩天練習開始能衝刺，王威晨笑說，「可以開始衝刺心情就蠻好的，好險有趕上」。

中華職棒總冠軍賽今天開打，中信兄弟作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，兄弟隊野手王威晨在先前季後挑戰賽第2戰有先發出賽、但比賽後半段提前退場，隔日受訪時表示是左大腿拉傷，約有2週的時間，因為感覺到身體已經到臨界值、所以主動跟教練團反應。

兄弟隊順利取得總冠軍賽門票，王威晨也留在28人名單中，總教練林威助今天賽前受訪表示，王威晨還沒有辦法全力衝斥，會不會排在先發打序中要觀察賽前練習狀況。

王威晨透露，從11月1日開始接受醫生建議的新治療方式「英特波」，連續4次治療、每次約20分鍾的時間，恢復蠻快的，一般拉傷不會好得這麼快，但接受治療後，從完全不能跑到這兩天已經可以衝刺。

「還好有趕上」，王威晨笑說，可以開始衝的時候心情就蠻好的，希望不要有後顧之憂在場上比賽，無論是否排在先發打序中，都會主動提醒隊友。

王威晨也提到，對陣中比較年輕的球員岳政華、首度打總冠軍賽的宋晟睿，都會主動分享經驗， 包括對戰的感覺，怎麼樣可以有好的結果、讓獲勝的機率更高。（編輯：陳政偉）1111105