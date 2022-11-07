台灣大賽第3戰桃猿黃子鵬搶勝 兄弟鄭凱文拚聽牌

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中華職棒總冠軍賽第3戰將於7日在台中洲際棒球場舉行，樂天桃猿派出本季最穩定土投黃子鵬（前）全力搶勝。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝靜雯台北7日電）中華職棒總冠軍賽第3戰將於明天在台中洲際棒球場舉行，兩隊都派出本土投手先發，樂天桃猿派出本季最穩定土投黃子鵬全力搶勝，中信兄弟派出鄭凱文要搶聽牌優勢。

中職總冠軍賽第3、4戰為兄弟主場，將在台中洲際棒球場舉行，明天第3戰預售票已達1萬5000張，將是洲際棒球場總冠軍賽累計第22場觀眾人數破萬。

樂天桃猿隊全年度戰績第一名、是上半季冠軍，直接取得總冠軍賽門票，但前2戰主場賽事結果不如預期、吞下2連敗，明天派出今年陣中表現最穩定的本土投手黃子鵬先發。

黃子鵬是今年中職防禦率王，整季拿下12勝（3敗）、防禦率2.33，表現亮眼，但與兄弟對戰數據相對居於下風，總計5場先發吞下1敗、沒有勝場成績，對戰防禦率4.50。

兄弟派出本土投手鄭凱文先發，鄭凱文本季18場出賽（17場先發），戰績8勝3敗、防禦率2.32，但本季例行賽都沒有遇到桃猿隊，本季首度對戰就是在總冠軍賽中。

兄弟在7戰4勝制總冠軍賽前2戰取得2連勝，明天力拚3勝聽牌，根據聯盟統計數據，總冠軍賽先取得3勝0敗的球隊、奪冠機率百分百。

桃猿隊吞下2敗，明天全力搶首勝，根據統計，總冠軍賽取得1勝2敗球隊，奪冠機率為33.3%，桃猿隊史在2015年也發生過一次，當時與兄弟爭冠，首戰搶勝後吞下3連敗，接著連拿3勝、拿下總冠軍。（編輯：張雅淨）1111107