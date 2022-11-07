中職公布台鋼擴編選秀時程 結果12/5公告

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（中央社記者謝靜雯台北7日電）中華職棒今天公告新球隊台鋼雄鷹擴編選秀時程，原本的5支球隊要於28日下午2時前提交30人保護名單，台鋼將於12月5日下午2時前指名球員、擴編選秀結果5日下午5時前公告。

台鋼雄鷹成為中職第6隊、有2次擴編選秀機會，第一年可以從原球團30人保護名單外指名1至2名球員，新球團支付原球團每人新台幣300萬元權利金，第2年擴編選秀則是從原球團18人保護名單外指名1人，新球團支付原球團權利金每人750萬元；除了保護名單，該年度及前一年度季中選秀選入球員、自動列入保護名單中。

中職今天公告今年擴編選秀時程，原本的5支球隊需於28日下午2時前提交30人保護名單，台鋼於12月5日下午2時前提交指名球員，擴編選秀結果將於5日下午5時前公告；此外，各隊年度契約保留球員名單要在12月9日提交。

台鋼雄鷹於9月24日在高雄展開秋訓，將在11月13日起安排對外交流賽，先前開訓典禮上統籌教練林振賢也透露，擴編選秀和戰力外球員，希望鎖定有經驗的球員，目前陣容中欠缺長打型球員也是補強重點。（編輯：張雅淨）1111107