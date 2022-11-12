世界盃5人制棒球賽 台灣不敵日本無緣冠軍戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北12日電）世界盃5人制棒球賽複賽台灣隊今天一日2戰，首先擊敗地主墨西哥隊，接著與日本隊交手首場吞敗，第2場鏖戰至延長賽拿勝，第3場沒能順利搶下，終場以1比2吞敗，確定無緣冠軍戰。

2022年世界盃5人制棒球賽在墨西哥舉行，比賽採3戰2勝制，台灣隊分組預賽戰績4勝1敗，以分組排名第2名晉級，帶著1勝1敗入超級循環賽。

今天超級循環賽複賽首日，台灣隊首場比賽與地主墨西哥隊交手，以3比1、6比0，連拿2勝以2比0順利拿下勝利。

接著與日本隊交手，台灣隊首戰以2比4吞敗；第2戰展現韌性，2隊正規5局打完僵持不下，台灣隊延長賽第7局上拿下3分，7局下僅讓日本隊追回1分，以6比4順利搶下勝利。

與日本隊決勝第3戰，台灣隊以1分差（4比5）吞敗，終場以1比2不敵日本隊。台灣隊明天複賽最後一戰將與目前戰績仍是全勝的古巴隊交手。

古巴隊目前戰績4勝、排名第一，日本隊戰績3勝1敗、排名第2。台灣隊賽後與委內瑞拉隊戰績同為2勝2敗、並列第3，今天輸給日本隊後確定無緣冠軍戰，僅能爭取最佳季軍成績。

5人制棒球賽起源於中南美洲，為街頭運動，不需要球棒、手套，只要一顆球就可以比賽、節奏明快，標榜隨處皆可玩。（編輯：戴光育）1111112