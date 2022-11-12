兄弟送球員打澳職 王建民盼余謙投出一輪價值

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（中央社記者謝靜雯彰化12日電）中信兄弟二軍投手教練王建民今天出席訓練營，談起球隊今年送球員到澳職的規劃，王建民表示希望讓他們成長，也期待余謙可以拉長局數、明年回到先發，「投出一輪球員的價值」。

今年中信兄弟季後先送了2020年選秀首輪選進的投手余謙、2019年第5輪選進的投手黃弘毅到澳職，加入奧克蘭喙頭蜥隊（Auckland Tuatara），昨天也發布消息，將會再安排投手王奕凱、林丞軒到澳職，只剩最後確認相關細節。

王建民今天出席「2022柏釧BE HEROES棒球訓練營」，提到球隊季後的規劃，表示4名投手僅林丞軒（29歲）年紀比較大，球團規劃送他們去澳職比賽，也是希望他們可以再成長，讓他們透過實際比賽機會磨練。

余謙今年因為身體有傷勢影響出賽，傷後多讓他後援出賽，本季二軍出賽8場（1場先發），戰績1敗、防禦率8.71，數據上不是很漂亮。

王建民表示，這次去澳職想辦法拉長投球局數也是余謙的功課，在二軍期間教練團也都有持續幫他加強肌肉耐力，還是希望他明年可以回到先發。

余謙昨天澳職出賽，中繼投3局無失分、拿下勝投，王建民表示，球隊還是很期待余謙的表現，有持續關注他在澳職出賽的狀況，「畢竟他是第一輪選進來的球員、希望他可以投出一輪的價值。」（編輯：張芷瑄）1111112