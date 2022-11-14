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大專棒球聯賽22日開打 宋家豪：相信自己絕對可以

2022/11/14 18:08（11/14 18:31 更新）
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111學年度大專棒球聯賽（公開一級）將於22日開打，14日舉辦開賽記者會，此次總計98所學校、124支球隊參賽，分為公開一級、公開二級、一般組和公開女生組。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年11月14日
111學年度大專棒球聯賽（公開一級）將於22日開打，14日舉辦開賽記者會，此次總計98所學校、124支球隊參賽，分為公開一級、公開二級、一般組和公開女生組。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年11月14日
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（中央社記者謝靜雯台北14日電）111學年度大專棒球聯賽（公開一級）將於22日開打，今天開賽記者會旅日樂天金鷲隊投手宋家豪勉勵「要相信自己、絕對可以」，國體大目標連霸、台東大學則力拚冠軍。

111學年度大專棒球聯賽此次總計98所學校、124支球隊參賽，分為公開一級、公開二級、一般組和公開女生組，公開一級將於22日在台東開打，預賽總計16支球隊採單循環賽制，8強球隊再打單循環賽，冠軍預計明年1月15日產生。

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪出席記者會，宋家豪過去就讀國體大時期是球隊王牌投手，兩度在大專棒球聯賽4強扛先發、投出9局完投勝，宋家豪表示，大學4年期間無論球技、心理層面都有顯著成長。

宋家豪提到，大學時期每一場比賽都很重要，比高中階段更刻骨銘心，大學是一個很重要的分水嶺，要時時刻刻督促自己，把該做的事情做好，他也鼓勵學弟們「絕對要相信自己、絕對可以。」

國體大上一屆冠軍戰與台東大學交手，順利拿下冠軍，今天由陣中潛力投手沙子宸代表繳回冠軍錦旗，今年力拚2連霸。

台東大學上一屆沒能拿下冠軍，但亞軍已經是隊史最佳成績，今天代表出席的球員投手游騰堯、野手王騰玉都是今年U23世界盃棒球賽國手，游騰堯寫下目標「UBL冠軍」，王騰玉則寫下目標「我要長高」，開玩笑說想長到跟文化大學投手林振瑋一樣高（203公分）。

大四的游騰堯表示，去年其實外界都沒有想到台東大學可以打入冠軍戰，今年球隊陣容沒有太大的變動，相信綜合起來實力不會輸人，就看臨場表現。

游騰堯也提到有了國際賽經驗後，回到球隊感覺大家都會看著，希望扮演好角色、帶領學弟。（編輯：張芷瑄）1111114

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）將於22日開打，台東大學上屆不敵國體大拿下亞軍，今年希望能力拚冠軍。圖為U23世界盃棒球賽國手游騰堯（左）和王騰玉（右）14日出席大專棒球聯賽記者會。中央社記者謝靜雯攝 111年11月14日
111學年度大專棒球聯賽（公開一級）將於22日開打，台東大學上屆不敵國體大拿下亞軍，今年希望能力拚冠軍。圖為U23世界盃棒球賽國手游騰堯（左）和王騰玉（右）14日出席大專棒球聯賽記者會。中央社記者謝靜雯攝 111年11月14日
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