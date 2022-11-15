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水手大物新秀毫無懸念 強勢奪下美聯新人王

2022/11/15 12:27
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（中央社紐約14日綜合外電報導）MLB水手大物新秀J-Rod羅德里格斯（Julio Rodriguez）今天在票選中狂掃29張第1名選票，強勢奪下美聯新人王獎項；國聯新人王則是勇士外野手哈里斯（Michael Harris）。

美國職棒大聯盟MLB今天公布年度最佳新秀獎得主，美國聯盟由西雅圖水手的外野手「J-Rod」羅德里格斯獲選；國家聯盟得獎的則是亞特蘭大勇士的外野手哈里斯。

根據美聯最佳新秀票選結果，J-Rod狂掃29張第1名選票，以總分148的高分成為美聯新人王；唯一1張不是投給J-Rod的第1名選票，被巴爾的摩金鶯捕手拉奇曼（Adley Rutschman）拿走，他以總分68分排在第2；克里夫蘭守護者外野手史帝芬關（Steven Kwan）獲44分位居第3。

國聯方面，哈里斯拿下22張第1名選票，一共獲得134分，成為國聯新人王；他的隊友斯特里德（Spencer Strider）得到8張第1名選票，以總分103分排名第2；聖路易紅雀工具人杜諾文（Brendan Donovan）則以22分位居第3。

年度最佳新秀的排名，僅出現8次由同隊球員包辦前兩名的情況，上一次出現在2011年。

21歲的J-Rod是水手隊史第5位拿下年度最佳新秀獎的球員，先前4位包括路易斯（Kyle Lewis）、鈴木一朗（Ichiro Suzuki）、佐佐木主浩 （Kazuhiro Sasaki）和戴維斯（Alvin Davis）。

他也是第8位獲選為新人王的多明尼加球員。

J-Rod本季揮出所有菜鳥中最多的28支全壘打，75分打點、跑回84分、25次盜壘成功排在第2。

他是在菜鳥年繳出「25轟、25盜」的史上第1人，新秀年出賽125場比賽，只比2012年美聯新人王楚勞特（Mike Trout）少3場。

21歲的哈里斯效力於家鄉球隊勇士，是隊史第9位贏得國聯新人王的球員。勇士上次有球員獲得這項殊榮，是2018年的外野手阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）。

哈里斯是在5月底上到大聯盟，本季有19支全壘打、20次盜壘成功。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1111115

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