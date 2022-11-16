UBA健行補強禁區 力拚重返冠軍榮耀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

111學年度UBA大專籃球聯賽新賽季將開打，18日起揭序幕，16日舉行開賽記者會，各隊代表齊聚一堂。中央社記者黃巧雯攝 111年11月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北16日電）健行科大連2年在大專籃球聯賽（UBA）都以季軍作收，教頭劉孟竹今天喊話，今年在補進2名外籍生與中鋒蔡宸綱後，有助提升球隊最弱禁區戰力，希望能奪回失去的冠軍盃。

健行科大過去曾在107、108學年度UBA完成2連霸，儘管近2年都闖進4強，但無緣冠軍戰，今年球隊面臨4名主力畢業，但劉孟竹出席開賽記者會接受媒體聯訪時仍對本土戰力有信心。

劉孟竹表示，儘管少了谷毛唯嘉，但還有高錦瑋，加上補進孫琦森、史魯齊、潘偉傑等人，且都是即戰力，「以健行本土陣容，從大一到大四每個位置都還算滿齊全」。

除了孫琦森已融入健行球風外，劉孟竹特別點名，史魯齊不但外線投射比率提升，儘管身高僅185公分，但憑藉其噸位，在禁區仍有優勢。他透露，暑假健行和台灣職籃T1聯盟台鋼獵鷹一同練球，「職業老大哥要守他（史魯齊），也被他彈開，他打職業禁區都OK」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

健行上季以全本土陣容應戰，但在UBA的4強賽、季軍戰中，籃板球成為球隊致命傷，劉孟竹表示，今年網羅2名外籍生恩洋、史密斯，身高分別為213、205公分，希望他們在場上能抓下防守籃板，而進攻端則仰賴本土球員。

劉孟竹表示，有了2名外籍生和中鋒蔡宸綱後，將可補足健行最弱的環節，提升禁區高度和鞏固籃板。他喊話，自從UBA 4強決賽前進台北小巨蛋後，健行從未缺席，今年希望延續這項紀錄，並設法奪回失去的冠軍盃。（編輯：張雅淨）1111116