霍華德引熱潮 陳將双：更想看「甜瓜」安東尼

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）前NBA球星「魔獸」霍華德來台打球，世新男籃新秀陳將双今天說，盼有機會在場上對決，但相較於霍華德，他坦言更喜歡「甜瓜」安東尼，若是「甜瓜」來台，他就會進場看球。

生涯8度入選美國職籃NBA明星賽的頂級中鋒霍華德（Dwight Howard）加盟台灣職籃T1聯盟桃園雲豹，近日引發話題。

大專籃球聯賽（UBA）新賽季將登場，今天不少UBA球員出席開賽記者會，談到霍華德來台一事，世新大學陳將双、政治大學林彥廷、健行科大高錦瑋坦言，第一時間都不敢相信，以為是假新聞，但都認為這是個好機會，讓全世界看到台灣。

林彥廷、高錦瑋未來幾年都有機會挑戰職籃，林彥廷表示，以前可能沒有機會與NBA球星交手或當隊友，現在機會來了，會很興奮，而兩人都認同，這將成為他們朝職籃努力的動力。

陳將双同樣期待，若霍華德未來繼續待在台灣，希望有機會能在職籃賽場上對位。

霍華德19日將在雲豹隊主場國體大迎接首秀，林彥廷、高錦瑋儘管都想要一睹霍華德在場上的風采，但兩人都異口同聲地說：「搶不到票，最好搶得到。」

陳將双目前則未計畫進場看霍華德的比賽，他坦言，更喜歡「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），他強調，若安東尼來台，他就會去現場看球。（編輯：張雅淨）1111116