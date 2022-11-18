更多編輯台推薦新聞：
影片／不挺台入CPTPP？澳總理APEC場外遭台媒包圍不發一語
政治

影片／不挺台入CPTPP？澳總理APEC場外遭台媒包圍不發一語

與習近平互動大不同 杜魯道雙手緊握張忠謀親切問候
產經

與習近平互動大不同 杜魯道雙手緊握張忠謀親切問候

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

陳思羽拚滿7局惜敗 亞洲盃桌球賽無緣4強

2022/11/18 18:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北18日電）即便處於1比3逆境，台灣桌球一姐陳思羽未曾放棄，她連趕兩局扳平戰局，可惜最終仍以3比4不敵世界排名44的印度好手巴特拉，受阻亞洲盃桌球賽4強門外。

2022亞洲盃桌球賽今天在泰國曼谷進行第2天賽事，這次比賽僅有男、女各16人獲邀參賽，台灣有4人，不過僅陳思羽和「桌球教父」莊智淵順利闖過頭關。

陳思羽今天對手是印度好手巴特拉（Manika Batra），兩人過去交手5次，陳思羽以4勝握有對戰優勢，沒想到今天戰局出人意料，陳思羽首局在8比6領先時，靠著對手連續3次回擊掛網，先以11比6拿下。

接下來戰況丕變，陳思羽接連以6比11、5比11、7比11連丟3局，讓對手提前取得「聽牌」優勢。

陷入淘汰邊緣的陳思羽，咬緊牙根苦追，先以11比8搶回一局，第6局又在7比9落後下，一口氣連拿4分，以11比9逆轉，並將戰局打成3比3平。

決勝局雙方互有領先，在局末雙方戰成8比8平，決勝時刻陳思羽先是接發球失誤掛網，接著又回擊出界連丟兩分，也讓對手取得賽末點。

雖然陳思羽成功化解一次對手的賽末點，將比分追至9比10，無奈接下來回擊再次出台，無奈以9比11棄守，未能演出驚天逆轉秀。（編輯：唐聲揚）1111118

陳思羽
陳思羽力退泰國一姐 勇闖桌球亞洲盃8強 鄭怡靜成功關門 台灣女團世桌團體賽挺進4強篤定有牌[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族