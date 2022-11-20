台鋼雄鷹練習賽 悍將兩日籍測試洋將亮相

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（中央社記者謝靜雯台中20日電）中職台鋼雄鷹隊對外練習賽今天與富邦悍將交手，悍將兩名測試洋將投手福永春吾、野手妹尾克哉亮相，悍將終場以9比0拿勝。悍將球團表示，測試洋將實戰觀察，秋訓後再討論去留。

中華職棒台鋼雄鷹隊今天在澄清湖棒球場與富邦悍將打練習賽，台鋼由低肩側投手陳宇宏先發，悍將先發投手為江國豪。

悍將先發打序有亮點，首棒游擊手為妹尾克哉，6局換上另外一名測試洋投福永春吾登板。悍將球團表示，秋訓期間邀請日籍投手福永春吾、野手妹尾克哉隨隊訓練及測試，作為明年球季洋將選才參考。

悍將二軍總教練陳金鋒表示，兩人為測試洋將，所以在實戰比賽安排上場測試，是否繼續邀請參加春訓，將等秋訓結束後，與球團及教練團討論。

悍將今天3局靠著接連安打、觸身球保送攻佔滿壘，蔡佳諺內野安打送回1分，靠著接連暴投再跑回2分，7局靠著保送、安打，滾地球送回第4分，周佳樂適時安打送回球隊第5分。

悍將8局再起攻勢，靠著保送、暴投，李宗賢、林岳谷接連安打添分，再靠著暴投跑回第8分，9局再添1分，以9比0拿下勝利。（編輯：唐聲揚）1111120