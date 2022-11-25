112年全運會在台南 大會官方網站及粉絲專頁啟用

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（中央社記者張榮祥台南25日電）112年全國運動會在台南，台南市長黃偉哲今天宣布，大會官方網站及粉絲專頁正式啟用，提供最新消息、競賽資訊及賽事轉播，還有台南美食推薦、藝文展演及觀光遊程等。

112年全國運動會預定明年10月21日在台南登場，26日閉幕；黃偉哲今天宣布，大會官方網站及粉絲專頁正式啟用，邀請全民一起瘋運動，追全運會。

台南市政府發布新聞稿指出，全國運動會2年舉辦一次，以亞奧運競賽種類為主軸，是國內規模最大、等級最高的綜合型運動賽會，台南睽違16年再次承辦全運會。

黃偉哲表示，台南市政府以辦喜事心情籌備各項工作，透過官網、臉書（facebook）、Instagram及YouTube等網路平台行銷及宣傳，不定期更新各項賽會最新消息、籌辦過程及賽會重要資訊。

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市府同時舉辦創意線上互動抽獎活動，贈送小禮給全台民眾，民眾只要在11月底前至各平台搜尋「112年全國運動會在台南」，動動手指按讚留言，標記好友，就有機會獲得限量賽事精美小禮。

台南市政府體育局長陳良乾表示，賽會官方網站提供許多賽會資訊服務及相關活動LIVE直播連結，未來透過產官學合作方式，和體育署及大專校院運動傳播相關科系，攜手辦理賽事直播及典禮活動轉播等，即時為選手喝采。（編輯：謝雅竹）1111125