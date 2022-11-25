更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單
專題

九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

112年全運會在台南 大會官方網站及粉絲專頁啟用

2022/11/25 15:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南25日電）112年全國運動會在台南，台南市長黃偉哲今天宣布，大會官方網站及粉絲專頁正式啟用，提供最新消息、競賽資訊及賽事轉播，還有台南美食推薦、藝文展演及觀光遊程等。

112年全國運動會預定明年10月21日在台南登場，26日閉幕；黃偉哲今天宣布，大會官方網站及粉絲專頁正式啟用，邀請全民一起瘋運動，追全運會。

台南市政府發布新聞稿指出，全國運動會2年舉辦一次，以亞奧運競賽種類為主軸，是國內規模最大、等級最高的綜合型運動賽會，台南睽違16年再次承辦全運會。

黃偉哲表示，台南市政府以辦喜事心情籌備各項工作，透過官網、臉書（facebook）、Instagram及YouTube等網路平台行銷及宣傳，不定期更新各項賽會最新消息、籌辦過程及賽會重要資訊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

市府同時舉辦創意線上互動抽獎活動，贈送小禮給全台民眾，民眾只要在11月底前至各平台搜尋「112年全國運動會在台南」，動動手指按讚留言，標記好友，就有機會獲得限量賽事精美小禮。

台南市政府體育局長陳良乾表示，賽會官方網站提供許多賽會資訊服務及相關活動LIVE直播連結，未來透過產官學合作方式，和體育署及大專校院運動傳播相關科系，攜手辦理賽事直播及典禮活動轉播等，即時為選手喝采。（編輯：謝雅竹）1111125

#台南
#黃偉哲
#全運會
黃偉哲
台南將軍區廣山滯洪池 空拍圖像如耶誕靴吸睛 台南藍綠掃街催票 九合一選前之夜將做最後衝刺
陳良乾
巨人盃全國青棒錦標賽 24隊齊聚台南開打
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族