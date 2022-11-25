悍將秋訓結束 首席教練黃泰龍提醒展拚一軍決心

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中華職棒富邦悍將隊秋訓25日結束，一軍首席教練黃泰龍（圖）提醒年輕球員，希望大家在接下來春訓到來前做好準備，身體上要調整休息，但心態不能鬆懈，要有升上一軍的決心並展現出來，「越年輕越要有拚戰意識、把握機會。」（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年11月25日

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職富邦悍將隊1日起在嘉義展開秋訓，今天為秋訓最後一天，一軍首席教練黃泰龍提醒年輕球員，希望大家不鬆懈、展現力拚一軍的決心。悍將預計於27日舉行球迷感恩會。

中華職棒富邦悍將隊今年球季結束後，於11月1日在嘉義展開秋訓，總教練丘昌榮期許在秋訓努力加強自身弱點、展現衝勁；二軍總教練陳金鋒開訓時也提醒球員們，場上拿出應有的嚴謹態度，好好訓練，不管是練球或者比賽都要有靈魂投入。

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悍將秋訓採練4休1、共5個循環，也有安排與中職新球隊台鋼雄鷹打交流賽，秋訓到今天結束，黃泰龍提醒年輕球員，希望球員們在接下來春訓到來前做好準備，身體上要調整休息，但心態不能鬆懈，要有升上一軍的決心並且展現出來，「越年輕越要有拚戰意識、把握機會」。

悍將結束秋訓後，預計27日在主場新莊棒球場舉行球迷感恩會，除了有球員簽名會外，也有安排「悍將菜鳥日」。（編輯：管中維）1111125