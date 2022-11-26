林鉑濬U18看世界有想法 美國行才知台灣味美好

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鶯歌工商投打二刀流林鉑濬今年參加U18世界盃棒球賽表現亮眼，國外走一回學東西，也有出國闖看看的想法。此趟美國行，更體會到能吃到「台灣味」的美好。圖為林鉑濬25日黑豹旗青棒賽出賽畫面。中央社記者謝靜雯攝 111年11月26日

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）鶯歌工商投打二刀流林鉑濬暑假才升上高二，今年參加U18世界盃棒球賽表現亮眼，國外走一回學東西，也有出國闖看看的想法。此趟美國行，更體會到能吃到「台灣味」的美好。

鶯歌工商好手林鉑濬今年入選U18世界盃棒球賽台灣代表隊，總計後援出賽4場，投4.2局被敲3支安打，投出7次三振、2次保送，無失分，複賽對韓國、冠軍戰對美國比賽登板後援，都投出水準表現，台灣隊總教練周宗志直言，林鉑濬未來無論投打、潛力不可限量。

林鉑濬表示，U18世界盃首場登板時很緊張、腳都在抖，抓到第一個出局數後比較鬆懈，但也因為鬆懈太快，接著就投出保送、被敲安打，回到飯店也有自我檢討。

至於U18世界盃印象最深刻的比賽是與韓國交手，林鉑濬表示，因為比較有進入狀況、投球局數也較長，但也有感受到無論對上什麼球隊，只要球的位置差一點點、就可能被打。

U18世界盃多以投手身分出賽，但林鉑濬打擊能力也備受看好，他也希望投打並行，把打擊狀態慢慢調整回來。

球場之外，林鉑濬對食物特別有感，在美國吃飯店提供的餐點，吐司、炒蛋、熱狗、漢堡肉，他笑說：「剛開始覺得可以天天吃肉很開心，吃到第3天就受不了」，僑胞安排球隊去中式餐館吃飯，「第一次感覺中式餐廳這麼好吃。」

旅美好手張育成也有去探班，林鉑濬笑說，張育成送來珍珠奶茶，看到真的快落淚；國外走一遭，林鉑濬也有出國闖看看的想法，但還是要一步一步來，被提醒出國打球可能要長時間吃不到「台灣味」，他則笑說，那就會自己嘗試做看看。（編輯：屈享平）1111126