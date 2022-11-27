戴培峰年度獎項落空坦言失落 看到福來喜優點

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（中央社記者謝靜雯新北27日電）中職富邦悍將隊捕手戴培峰今年出賽穩定，單季蹲滿百場為近10年來第一人，他坦言沒能拿下捕手金手套有點失落，但也從中信兄弟捕手福來喜身上看到優點。

中華職棒富邦悍將隊22歲捕手戴培峰今年整季蹲捕出賽滿百場，也是繼統一獅隊高志綱後，睽違10年再有捕手單季蹲滿百場，為史上第5人、也是史上最年輕。

今年年度獎項最佳9人、金手套捕手獎，戴培峰都是第2高分，但兩個獎項都由中信兄弟捕手福來喜拿走。戴培峰表示，一開始一軍沒有很常先發，直到季中機會比較多，教練鼓勵他可以往爭取獎項的方向努力，加上也慢慢打出成績，才開始把年度獎項當成目標。

戴培峰坦言開獎後有點小失落，整年的努力，稍微有點期待，相較起來更想要拿拿金手套，畢竟捕手這個位置守備最重要，可以拿到金手套，代表是這一整年守備最好的捕手。

戴培峰提到，福來喜出賽場次比較少，但一定是有做得好的地方才會得到肯定，有觀察福來喜小細節的引導，加上出賽表現穩定、幫助球隊戰績，應該都是加分的地方。

捕手單季蹲滿百場不容易，戴培峰表示，過程中也有遇到表現起伏，季中傳球不是很好，但過去沒有遇過，也不知道怎麼調整，守備找回來後，打擊又開始不穩定。

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戴培峰笑說，上一個蹲滿百場的人已經退休了，沒辦法問，也有問陣中二軍捕手教練黃浩然，黃浩然在球員生涯2014年單季曾蹲99場，「浩然教練都裝酷呀，說不會很累呀，我還這麼年輕」，也提醒想法和心態最重要，不能一直想著很累，這樣很難維持。

戴培峰也有參加球隊秋訓，主要強化體能，二軍總教練陳金鋒特別幫他調整打擊，陳金鋒發現戴培峰今年外角攻擊沒有這麼好，有幫他找訓練方式，加強在身體疲勞時怎麼樣把球打好。（編輯：管中維）1111127