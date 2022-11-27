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王勝偉秀3號「東山再起」 想起球隊轉換期間難熬

2022/11/27 14:00
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（中央社記者謝靜雯新北27日電）富邦悍將38歲野手王勝偉秀出3號背號呼應拿下「東山再起獎」，想起去年底球隊不確定時，慶幸自己撐下來。被問起典禮上會不會落淚，他笑說：「我頒獎典禮好像都是哭的。」

中華職棒野手王勝偉前幾年一軍出賽機會不多，去年底主動向當時的球隊中信兄弟提出，希望不要被放入保留名單內，爭取更多的機會，今年球季確定穿上3號球衣加入富邦悍將隊。

王勝偉今年在悍將獲得穩定出賽機會，拿下「東山再起獎」。他今天接受媒體訪問透露，得到消息時在家裡，跟太太說這個消息時情緒已經有點激動。被問起這樣頒獎典禮會不會落淚，他笑說：「很多時候頒獎典禮我都是在哭的。」

王勝偉解釋，本身是感性的人，加上棒球路有很多高低潮，因為有對於棒球的熱愛和執著，頒獎典禮上才會有這麼多的情緒，他要笑說，希望今年可以完整講完台詞，這一路走來有太多轉折，希望不用看小抄、講完自己的故事。

被問起確定拿下「東山再起獎」時，有沒有馬上想到哪個片刻，慶幸那時候的自己撐下來。王勝偉點出就是去年底球隊轉換間，一切都未定，不知道自己的訓練方向，也不確定未來會怎麼樣，訓練過程很痛苦、沒有動力，不知道有沒有意義，直到確定之後才有激情和動力。

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味全龍隊野手林智勝今年也是轉換球隊再出發，打出好表現，被視為「東山再起獎」另一個可能人選。王勝偉表示，林智勝有說恭喜，「他到龍隊也給年輕球員很好的引導，我也跟他說，我們都表現得非常好了」。

王勝偉透露，他和林智勝會互相鼓勵提醒，對戰有遇到時，也會請教林智勝引導年輕球員方面的事情，「我們需要給年輕球員更多的經驗」。受訪尾聲，王勝偉自己轉身秀出3號背號，「3號、東山再起」。（編輯：管中維）1111127

#王勝偉
#林智勝
#東山再起獎
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