球迷喊話再戰10年 王勝偉笑回魚尾紋越來越明顯

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中職富邦悍將隊野手王勝偉（右）今年季後取得自由球員資格，很快就透過社群粉絲團表態不會行使權利，他27日出席球迷感恩會，有球迷喊話要他再戰10年，他開玩笑說：「這樣魚尾紋會越來越明顯」。中央社記者謝靜雯攝 111年11月27日

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（中央社記者謝靜雯新北27日電）中職富邦悍將隊野手王勝偉今年季後取得自由球員資格，他表示完全沒有想過這個問題，想法很篤定，今天感恩會球迷喊話要他再戰10年，他開玩笑說：「這樣魚尾紋會越來越明顯」。

中華職棒富邦悍將隊38歲野手王勝偉今年季後取得自由球員資格，很快就透過社群粉絲團表態不會行使權利，王勝偉今天出席球迷感恩會表示，看到新聞才知道自己符合資格，但完全沒去想這個問題，也沒有花時間考慮就跟經紀公司回覆。

王勝偉表示，確定不提自由球員後，想法更篤定，難得有機會可以轉隊到悍將，現在已經很適應悍將這裡的隊友和生活，也感謝球團的照顧，但對於自由球員制度，王勝偉也認為現行制度優缺點衡量下來，還是沒有這麼完整，希望可以有更好的配套。

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今天球迷會有球迷喊話要他「再戰10年」，王勝偉開玩笑回覆說，這樣魚尾紋會越來越明顯，要花很多時間保養。

被問起生涯規劃，王勝偉只強調：「希望能夠再多打幾年」，但也提到這個環境競爭越來越大，不是想打多久就一定能打多久，競爭激烈是好事，觀察現在來台的外籍投手，球速不到150公里的幾乎很難生存，只能想辦法把目標設高，慢慢接近設定的目標，重要的還是幫助球隊贏球。（編輯：屈享平）1111127