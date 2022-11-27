帥氣蔡佳諺變「性感」 球季目標打擊更穩定

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中職富邦悍將隊野手蔡佳諺（中）27日在球迷感恩會菜鳥變裝日扮起女生意外的「性感」，不斷露香肩、撩起高衩的裙角。對於秋訓，蔡佳諺也有給自己目標，盼打擊更穩定。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年11月27日

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（中央社記者謝靜雯新北27日電）中職富邦悍將隊野手蔡佳諺外型亮眼，今天在球迷感恩會菜鳥變裝日扮起女生意外的「性感」，不斷露香肩、撩起高衩的裙角。蔡佳諺秋訓也有給自己目標，盼打擊更穩定。

中華職棒富邦悍將隊外野手蔡佳諺今天在球迷感恩會「菜鳥變裝日」扮成動畫電影「101忠狗」裡面的角色庫伊拉，他笑說看到圖片覺得這個角色滿恐怖的，「但我覺得我把她詮釋得很性感」。

蔡佳諺在現場跳舞不斷展露性感，讓球迷大飽眼福，他笑說自己本來就滿放得開，但是第一次在這麼多人面前跳舞，算是滿特別的經驗。

今天把握隊友聚集的機會，蔡佳諺和堂哥王勝偉，還有野手蔣智賢、捕手張進德、投手范玉禹都來自台東成功，5人「成功」合影。

蔡佳諺表示，首度參加秋訓，訓練的分量滿大的，但有給自己目標，希望打擊可以更穩定一點，接下來12月初就會開始下一個階段的訓練，教練給什麼菜單就認真做，教練給的菜單之外也會自主再加強。（編輯：張雅淨）1111127