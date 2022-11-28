關懷盃12/9台東開打 林智勝盼培育更多運動人才

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）第29屆關懷盃棒球邀請賽今年將於12月9日在台東開打，總計65支球隊參賽是歷年最多，喊出口號Mubuy意為傳承，原棒協理事長林智勝希望透過每年的回饋活動，培育更多運動人才。

「Mubuy原力出咧」為今年關懷盃棒球邀請賽口號，今天開賽記者會在北流卡夫卡舉行，Mubuy為泰雅族語的傳承，「原力出咧」代表一起喊出精神、展現原住民棒球活力的意思。

此次參賽隊伍再創新高，總計65支球隊參賽，包括41支少棒球隊、24支青少棒球隊，元老級宜蘭縣三星國小、花蓮太巴塱國小連續29屆參賽，今年有8支球隊首度參賽，少棒組為宜蘭寒溪、基隆忠孝、新竹中山，青少棒組則有桃園大園、台中大雅、南投中興、高雄前金和屏東恆春。

開賽記者會上原棒協首任理事長、退役球星陳義信表示，自己是花蓮光復鄉出生，「因為棒球讓我站在這邊，棒球讓我反轉人生」，看著今年球隊數又創新高，大家都很熱心地投入活動，有一代比一代好的感覺。

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現任原棒協理事長林智勝表示，每年球季回到花東指導小朋友成為重要的任務，花東地區有城鄉差距、經費困難的問題，要如何幫助花東小朋友得到更多的贊助是努力的方向，希望可以一起培養運動人才。

對於回饋，林智勝有很多的想法，除了棒球、籃球，他表示，很多單項運動的球員更難被注意到，只要資源許可，可以做的回饋都願意去做，「希望讓他們知道，在最辛苦的時候，有一群職棒的叔叔們幫助他們、願意當他們的靠山。」（編輯：張雅淨）1111128