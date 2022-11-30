游騰堯後援3局穩守 大專聯賽台東大學拿第5勝

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）大專棒球聯賽（公開一級）預賽，台東大學今天靠著U23世界盃國手游騰堯後援3局無失分穩守，8局打線適時串聯搶分，終場以5比2擊敗輔仁大學，拿下預賽第5勝。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽22日在台東開打，地主台東大學棒球隊今天與輔仁大學交手，台東大學比賽前半段打線沒能發揮，7局打完0比2落後。

台東大學8局抓準對方投手、守備都有狀況，吳至善、烏凱恩接連安打，1人出局後再選到四壞保送攻占滿壘，靠著暴投跑回第1分，再靠著保送、廖元斌安打，一棒2分幫助球隊超前比數，鍾少華高飛犧牲打送回團隊第4分，黃炫豪補上安打，替球隊多添1分保險分。

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台東大學後援投手、今年U23世界盃棒球賽國手游騰堯今天7局後援登板，投3局僅被敲出2支安打，投出3次三振、無四死球，無失分，好投壓制讓球隊保有反攻機會，球隊拿勝、游騰堯是勝投。

嘉義大學棒球隊此次預賽戰績不錯，今天與南華大學交手，兩隊前7局打完2比2僵持不下，嘉義大學8局下靠著失誤、滾地球、林偉傑適時安打送回致勝分，率隊以3比2拿下勝利，嘉義大學預賽前8場打完，戰績7勝1敗。（編輯：張芷瑄）1111130