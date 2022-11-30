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陳文杰拿金手套就很開心 鼓勵郭天信表現很好

2022/11/30 19:08（11/30 19:21 更新）
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中華職棒中信兄弟隊陳文杰今年首度拿下外野金手套獎，最佳9人外野手獎部分以2分差沒能拿下，陳文杰30日出席2022中職頒獎典禮受訪表示，其實大家數據都很接近、也很努力，不管是誰得獎都是值得的，可以達到標準已經是肯定。中央社記者吳家昇攝 111年11月30日
中華職棒中信兄弟隊陳文杰今年首度拿下外野金手套獎，最佳9人外野手獎部分以2分差沒能拿下，陳文杰30日出席2022中職頒獎典禮受訪表示，其實大家數據都很接近、也很努力，不管是誰得獎都是值得的，可以達到標準已經是肯定。中央社記者吳家昇攝 111年11月30日
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職中信兄弟隊外野手陳文杰首度拿下金手套，但最佳9人以2分差不敵味全龍隊郭天信，有不少討論聲音，陳文杰表示，拿下金手套就很開心，也鼓勵郭天信：「你已經表現很好了」。

中華職棒中信兄弟隊陳文杰今年首度拿下外野金手套獎，最佳9人外野手獎部分以2分差沒能拿下，陳文杰表示，其實大家數據都很接近、也很努力，不管是誰得獎都是值得的，可以達到標準已經是肯定。

對於最佳9人獎項，陳文杰也知道球迷有討論和質疑的聲音，今天頒獎典禮遇到郭天信，陳文杰有跟他說恭喜，鼓勵郭天信不要在意球迷言論，「我跟他說，兄弟，你已經表現很好了。」

陳文杰自評守備不是強項，也很想要證明自己，一直把富邦悍將隊外野手林哲瑄當成目標，希望可以成為讓球隊安心的外野手。

陳文杰也提到，兄弟陣中有很多出色的外野手，像是宋晟睿、岳政華，雖然他們是學弟，但也會去問他們一些守備上的問題，他們會分享一些實用的小技巧。

陳文杰希望自己不斷進步，他也表示，可以拿下金手套已經很感動了，「這是我最想要的獎」，希望明年可以比今年更好。（編輯：張雅淨）1111130

#陳文杰
#郭天信
#中職
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