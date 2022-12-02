為健康減重開始慢跑 醫師李俊昌再戰24小時超馬賽

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睽違2年復辦的東吳國際超級馬拉松3日將登場，本屆共有來自6國、31名選手參賽，其中有11名外籍選手為跨海來台參與，2日在東吳外雙溪校區舉行賽前記者會。中央社記者龍柏安攝 111年12月2日

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（中央社記者龍柏安台北2日電）10年前為了健康減重，才開啟路跑生涯的小兒科醫師李俊昌，今年將再次參加東吳24小時超馬賽，他承認，這個比賽一點都不健康，「但是訓練的過程很健康。」

暌違2年的東吳24小時超級馬拉松賽，今年再次回歸，本屆共有來自6國、31名選手參賽，其中有11名外籍選手來台，比賽將於明天上午9時在東吳大學操場鳴槍起跑。

李俊昌是名小兒科醫師，同時他還是台灣48小時超馬紀錄保持人，他笑說，10年前他體重飆升至80幾公斤，除有三高也有脂肪肝，「如果不改變，身體只會越來越差。」

要改善健康，最好的方式就是運動，李俊昌選擇了最簡單、又不須花大錢的慢跑做為入門。

為了健康才開始跑步，但24小時超馬賽卻不是一項健康的賽事，李俊昌承認，不過他強調，至少在訓練的過程很健康，另一方面，「你可以觀察風景、對手的跑姿、表情，那是很有趣的過程。」

李俊昌強調，訓練過程中，也是鍛鍊精神的一環，現在的他一年最多參加10幾場比賽，若參加這種超馬賽，妻子就是他的專屬補給員。

「其實我老婆在旁補給，比我跑步更累。」李俊昌表示，在跑步的過程中可以很純粹，但是補給員則不能放鬆，要隨時觀察他的狀況，當他有任何需要，就要隨時提供。（編輯：陳政偉）1111202

2022東吳國際超級馬拉松3日將正式開跑，台灣48小時超馬紀錄保持人、小兒科醫師李俊昌（左）也將參加，挑戰24小時邀請賽，他的太太也將在場邊擔任補給員。中央社記者龍柏安攝 111年12月2日

東吳國際超級馬拉松睽違2年重磅回歸，3日即將開跑，2日下午舉行賽前記者會，中華職棒中信兄弟球員王威晨（右）、王政順（左）也受邀出席。中央社記者趙世勳攝 111年12月2日

因疫情停辦2年的東吳國際超級馬拉松今年重磅回歸，將於3日登場，賽前記者會2日下午舉行，東吳校長潘維大表示，選在疫情趨緩之際重啟超馬賽事，盼延續優良傳統。中央社記者趙世勳攝 111年12月2日

2022東吳國際超級馬拉松3日至4日即將展開，賽前記者會2日下午在台北舉行，超馬運動協會理事長郭豐州出席並致詞，歡迎來自各國好手參與。中央社記者趙世勳攝 111年12月2日