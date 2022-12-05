領隊劉東洋談台鋼雄鷹選才考量 補強中線守備

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中職台鋼雄鷹隊擴編選秀選進5人，領隊劉東洋（右）表示，符合補強中線守備需求，綜合功能性和未來性考量，這些球員過去在母隊發揮空間小，希望加入台鋼後能有更好的發揮。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年12月5日

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）中職台鋼雄鷹隊擴編選秀選進5人，領隊劉東洋受訪表示，符合補強中線守備需求，綜合功能性和未來性考量，這些球員過去在母隊發揮空間小，希望加入台鋼後能夠有更好的發揮。

中華職棒台鋼雄鷹隊首次擴編選秀，今天公布名單，台鋼選走樂天桃猿隊投手張喜凱、統一獅隊捕手張肇元、中信兄弟內野手杜家明、味全龍隊外野手洪瑋漢、富邦悍將隊內野手胡冠俞，球員需要在12月31日前完成轉隊。

劉東洋今天現身中華職棒接受聯訪表示，這份名單是綜合考量未來性、功能性所做出的決定，這5名球員除了胡冠俞（22歲）比較年輕之外，其餘4人在台鋼可以加入一軍例行賽事時，年紀會落在30歲上下，是非常適合的年齡。

5人守備位置符合球員補強中線的需求，劉東洋表示，下勾投手張喜凱去年在一軍也有拿下5勝，是很認真的球員，球團對他有期待，加入後也可以與另一名低肩側投手陳宇宏互相切磋。

劉東洋提到，獅隊陣中捕手多，張肇元到台鋼或許會有比較多發揮的舞台，兄弟野手杜家明實力沒有話講，是球隊很早就鎖定的補強對象，龍隊外野手洪瑋漢是高雄在地三民高中畢業球員，速度快、守備範圍廣。

至於內野手胡冠俞青棒階段就是守備、打擊都很有潛力的球員，也還很年輕，球團希望花時間培養他。

劉東洋也提到，每個位置都有補到人，這些球員過去在母隊發揮的空間比較小，希望他們加入台鋼後可以有更好的發揮。（編輯：張雅淨）1111205