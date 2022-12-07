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健力Q嬤李彩薇杜拜奪4面金牌 打破亞洲紀錄

2022/12/7 15:22（12/7 16:30 更新）
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61歲嘉義大學通識教師李彩薇代表台灣參加在杜拜舉辦的亞洲經典健力錦標賽，日前出賽榮獲60歲以上組69公斤級3項冠軍及總合冠軍，一共抱走4面金牌。圖為李彩薇國內參賽畫面。（李彩薇提供）中央社記者蔡智明傳真 111年12月7日
61歲嘉義大學通識教師李彩薇代表台灣參加在杜拜舉辦的亞洲經典健力錦標賽，日前出賽榮獲60歲以上組69公斤級3項冠軍及總合冠軍，一共抱走4面金牌。圖為李彩薇國內參賽畫面。（李彩薇提供）中央社記者蔡智明傳真 111年12月7日
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（中央社記者蔡智明嘉義市7日電）健力Q嬤61歲嘉義大學通識教師李彩薇，代表台灣參加在杜拜舉辦的亞洲經典健力錦標賽，4日出賽榮獲60歲以上組69公斤級3項冠軍及總合冠軍，抱走4面金牌並打破亞洲紀錄。

嘉義大學今天發布訊息表示，有「健力Q嬤」稱呼的通識教師李彩薇，代表台灣出國比賽拿冠軍，參加在阿拉伯聯合大公國杜拜舉辦的亞洲經典健力錦標賽，榮獲4面金牌。

嘉義大學指出，61歲的健力Q嬤李彩薇以蹲舉100公斤、臥舉50公斤、硬舉115公斤，總合265公斤，榮獲M3（60歲以上組）69公斤級3項冠軍及總合冠軍，並打破亞洲紀錄，成為亞洲紀錄保持人。

李彩薇透過臉書（Facebook）分享自己奪獎的心路歷程，她說：「頒獎時響起國旗歌，不禁眼眶泛淚，此次比賽多虧有兒子教練Mengying Yang平時指導、訓練，並於賽前加強集訓，才能不負眾望，讓台灣站上國際舞台。」

嘉義大學表示，李彩薇目前還在國外，明天才會搭機返抵國門，她非常謝謝大家的關心。（編輯：陳仁華）1111207

#李彩薇
#嘉義大學
#亞洲
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