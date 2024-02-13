嘉大6旬講師李彩薇斜槓健力破紀錄 開啟意外人生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）國立嘉義大學中文系63歲講師李彩薇斜槓接觸健力運動不到4年，去年亞洲經典健力錦標賽勇奪4面金牌，硬舉項目破亞洲紀錄。她說，運動只是想保持健康，卻開啟意外人生。

李彩薇告訴中央社記者，4年前接觸健力只是單純想保持健康，她也想不到2年前練出驚人成績，且還能參加國際比賽，在2023年亞洲經典健力錦標賽奪得（60歲以上）女子組蹲舉、臥舉、硬舉和總和金牌。

她說，30年前起就養成運動習慣，由於從事教職，游泳較不會傷到膝蓋，且可持之以恆，就這樣維持20餘年晨泳習慣，但近幾年常去的游泳池關閉，就選擇有游泳池的健身房運動。

不過，李彩薇說，健身房的游泳池規模小，且人多，游泳常不順暢，而健身房有重量訓練設備，持有專業健身教練證照的兒子建議可試試重訓，且由兒子擔任貼身教練較不會運動傷害。

李彩薇練習重訓相當勤奮，幾乎每天90分鐘，接觸重訓1年後，開始參與國內健力比賽，不是創大會紀錄就是破全國紀錄，後來成為國手挑戰國際比賽。

以不到4年有驚人成績，自己也料想不到的李彩薇說，肌力訓練除讓精神、體力變好，生活也變得更充實有活力。

李彩薇鼓勵熟齡族運動，找到適合的運動類型，持之以恆，由於熟齡族肌力不足，可考慮重訓，但旁邊一定要有專業教練指導，教導正確施力方式。

李彩薇也在社群網站臉書（Facebook）架設「健力Q嬤李彩薇」粉絲專頁，與網友分享練健力好處及比賽甘苦。（編輯：李明宗）1130213