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開季表現火燙 阿巴西單場轟51分獲月MVP

2022/12/7 17:25
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（中央社記者龍柏安台北7日電）台灣運彩X T1聯盟今天公布，單月MVP由本季曾單場轟下51分的新北中信特攻「黑豹」阿巴西當選，而台中太陽洋將陛下，則擊敗桃園雲豹「魔獸」霍華德獲選最佳外援。

台灣運彩X T1聯盟今天發布新聞稿，指出新賽季票選納入球迷意見，評選範圍則涵蓋個人數據、場上效率值，以及球隊戰績等數據。

身為特攻攻堅主力的阿巴西，開季就火力四射，在作客桃園永豐雲豹時曾單場狂轟51分，優異表現也曾讓「魔獸」霍華德（Dwight Howard）印象深刻。

由於10月T1僅有2場比賽，因此聯盟也將10、11月合併進行票選，而特攻在6場比賽中拿下3勝3負，而阿巴西則可繳出24.7分、6.3籃板、1.8助攻，效率值達19.2，名符其實拿下單月MVP（最有價值球員）。

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至於在台人氣高的霍華德，11月雖僅出賽2場，仍讓他獲得大多數球迷青睞，不過在媒體票選加權計算後，台中太陽洋將陛下（Tony Bishop）仍擊敗對手，獲選單月最佳外援。

陛下在11月共出賽6場，繳出場均22分、11.5籃板、4.3助攻、2抄截的成績單，並帶領球隊取得4勝2負的佳績，力壓霍華德的30.5分、17籃板與9.5助攻，而雲豹開季戰績則為1勝4負。（編輯：張芷瑄）1111207

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