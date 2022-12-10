蔣智賢關懷盃勾回憶 自曝曾當捕手是美麗的誤會

（中央社記者謝靜雯台東10日電）關懷盃棒球邀請賽在台東舉行，富邦悍將隊野手蔣智賢現身看母校高雄復興少棒比賽，總教練何通宇誇蔣智賢小時候很乖，蔣智賢自曝其實很皮，也透露少棒想要練捕手是美麗的誤會。

第29屆關懷盃棒球邀請賽昨天在台東開打，少棒組高雄復興國小今天與花蓮瑞穗國小交手，悍將隊野手蔣智賢帶著兒子到場觀賽，蔣智賢說，結束旅美生涯返台後，幾乎每年都會到關懷盃看看，昨天有問母校總教練何通宇有沒有到台東來。

蔣智賢少棒階段有很多回憶，他接受訪問表示，「總教練何通宇都說我很乖，但我其實很皮，被處罰幾乎都有我」，他印象中小時候練球傳二壘都傳拋物線，總教練提醒：「要往頭的高度傳平的」，沒想到隊友就直接往總教練的頭砸過去，砸到總教練的頭後蔣智賢大笑，結果被打屁股。

蔣智賢表示，國小時守備位置是捕手和投手，因為覺得捕手穿護具、有面罩很帥，而且蹲在那邊好像很輕鬆，「結果發現蹲著比站著還要累、很後悔」，至於升上國中為什麼改練三壘，蔣智賢說：「我不想當捕手了，騙總教練說我守三壘。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

看到少棒球員們打球，蔣智賢表示現在的球員感覺很幸福，總教練現在變得比較溫柔；何通宇看到子弟兵現身很開心，直誇蔣智賢從小就「笑面、笑面、很討喜」，運動天分很好。

蔣智賢的兒子也在一旁拿著手套和棒球玩，蔣智賢說兒子現在小學4年級，有練田徑也有玩棒球，還不算是正規訓練，如果有意願繼續往棒球路走，應該也會送他回母校打球，開玩笑蔣家的球員幾乎都是何通宇帶的：「兒子是總教練何通宇的最後一塊拼圖。」（編輯：張芷瑄）1111210