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關懷盃方榮恩好投又開轟 教頭看好有職棒潛力

2022/12/10 16:47（12/10 16:56 更新）
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2022年第29屆關懷盃三級棒球錦標賽預賽持續展開，硬式少棒組高雄復興10日和花蓮瑞穗交手，復興方榮恩投打俱佳，後援5局、單場2安包括1發全壘打，率隊以11比5拿勝。中央社記者謝靜雯攝 111年12月10日
2022年第29屆關懷盃三級棒球錦標賽預賽持續展開，硬式少棒組高雄復興10日和花蓮瑞穗交手，復興方榮恩投打俱佳，後援5局、單場2安包括1發全壘打，率隊以11比5拿勝。中央社記者謝靜雯攝 111年12月10日
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（中央社記者謝靜雯台東10日電）關懷盃棒球邀請賽預賽少棒組高雄復興和花蓮瑞穗交手，復興方榮恩投打俱佳，後援投5局、單場敲2安包括1發全壘打，率隊以11比5拿勝，總教練何通宇誇方榮恩天分佳、有挑戰職棒的潛力。

第29屆關懷盃棒球邀請賽昨天在台東開打，今天預賽少棒組高雄復興和花蓮瑞穗交手，復興方榮恩先發打一棒，首局先發投手有狀況時、接手後援5局好投，打擊方面單場2安都是長打，包括1發全壘打、1支二壘打，率隊拿下勝利。

復興總教練何通宇表示，復興將近10年沒有參加關懷盃，過去要報名需要遴選，今年剛好看到網路報名、有機會來參加，帶小球員來參賽感覺很不一樣，原住民小球員不同隊就算第一次碰到面，感覺彼此都很熟悉、場上就會聊起天來，好像認識很久的感覺。

何通宇表示，方榮恩運動天分很好，目前6年級，守備位置有投手、捕手、內野手，打擊雖然還不像復興畢業學長蔣智賢少棒時期這麼好，但相信只要堅持下去，可以有不錯的發展，目前投球球速可達約110公里，在少棒階段算是中上，很有機會未來挑戰職棒。

方榮恩自評今天表現還好，投到後半段有點沒有體力了，但打擊部分很滿意，他的媽媽是排灣族、爸爸是賽德克族，開始打棒球主要是受到哥哥影響。

被問起喜歡當投手還是當野手，方榮恩笑說喜歡當捕手，「因為捕手可以蹲在那邊不要動」，但目前還沒有想過要打職棒。（編輯：張芷瑄）1111210

#方榮恩
#何通宇
#關懷盃
何通宇
蔣智賢關懷盃勾回憶 自曝曾當捕手是美麗的誤會
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